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  18 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сирия отразила очередной ракетный удар Израиля

CA-NEWS (CA) -  Сирийские средства противовоздушной обороны отразили в пятницу обстрел Дамаска, который велся со стороны Голанских высот.

Воздушные цели поражены в небе над провинцией Эль-Кунейтра и окрестностями сирийской столицы. По данным местных телеканалов, ракетные удары по пригородам Дамаска нанес Израиль. Атаке подверглись иранские военные объекты и склады к юго-западу от города, сообщает ТАСС.

Израиль наносит регулярные удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания вооружений в руки врагов и закрепления там Ирана.

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