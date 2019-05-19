Дункан Лоуренс из Нидерландов выиграл конкурс "Евровидение-2019"

CA-NEWS (CA) - Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс выиграл конкурс "Евровидение-2019" в Тель-Авиве. Он исполнил балладу Аrcade ("Аркада") и получил 492 балла. На втором месте – Алессандро Махмуд из Италии, исаолнивший композицию "Сольди", у него 465 баллов. На третьем – Сергей Лазарев, Россия, исполнивший песню "Scream", у него 369 баллов. Лазарев ранее выступал на этом конкурсе в 2016 году, заняв тогда третье место – его обошли украинская певица Джамала и австралийка Дэми Им. Россия становилась победительницей Евровидения только в 2008 году, тогда первое место занял Дима Билан с песней Believe me, передает Радио Свободы.



Представляющее Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix. Европейский вещательный союз подтвердил отмену участия судей из Белоруссии в финале соревнований. Жюри наказано за преждевременное раскрытие имени исполнителя, которому эксперты отдали свои голоса во время первого полуфинала «Евровидения». Это идет вразрез с правилами конкурса, согласно которым эти данные можно обнародовать только после финала.

В финале конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве впервые вышла на сцену Мадонна – в качестве приглашённой звезды. Она представила новый сингл Future, созданный совместно с рэпером Quavo. Мадонна спела и свой давний хит Like A Prayer – в честь 30-летия с момента его выхода в 1989 году.