В крупных городах Франции проходят марши против химвещества глифосата
- Азия и мир, общество
- 11:51, 19 мая 2019
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CA-NEWS (CA) - В крупных городах Франции проходят марши протеста против химического гиганта «Байер» и принадлежащей ему компании «Монсанто», которая производит гербицид глифосат. Об этом сообщает Евроньюс.
Ранее в США «Байер» проиграл несколько процессов и был вынужден выплатить многомиллионные компенсации: было сочтено, что глифосат может являться канцерогеном. Единого мнения учёных по этому поводу нет, и немецкий концерн обвиняют в том числе в сокрытии соответствующей информации. Французская прокуратура открыла собственное расследование по этому поводу 10 мая.
Глифосат-содержащие средства от сорняков считаются самыми распространёнными в мире.