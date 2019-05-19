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  19 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В крупных городах Франции проходят марши против химвещества глифосата
Предыстория: Фармацевтическую компанию Bayer в США оштрафовали на $2 млрд за вызывающий рак гербицид Roundup

CA-NEWS (CA) -  В крупных городах Франции проходят марши протеста против химического гиганта «Байер» и принадлежащей ему компании «Монсанто», которая производит гербицид глифосат. Об этом сообщает Евроньюс.

Ранее в США «Байер» проиграл несколько процессов и был вынужден выплатить многомиллионные компенсации: было сочтено, что глифосат может являться канцерогеном. Единого мнения учёных по этому поводу нет, и немецкий концерн обвиняют в том числе в сокрытии соответствующей информации. Французская прокуратура открыла собственное расследование по этому поводу 10 мая.

Глифосат-содержащие средства от сорняков считаются самыми распространёнными в мире.

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