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  19 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мадонна и исландцы показали палестинские флаги в финале Евровидения в Израиле

CA-NEWS (CA) -  Американская поп-звезда Мадонна и исландская группа Хатари продемонстрировали палестинские флаги в финале "Евровидения" к неудовольствию организаторов международного песенного конкурса, который состоялся в израильском Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости.

В номере Мадонны, которая выступала вне состязательной программы, взялись за руки и обнялись двое танцоров, на спинах которых красовались стяги Израиля и Палестины.
Исландцы, занявшие десятое место из 26 участников финала, показали по меньшей два шарфа цветов палестинского флага с надafpписью Palestine в прямом телеэфире, когда объявляли их результаты. Позже они выложили в соцсети ролик, на котором запечатлен момент, когда организаторы отбирают у них запрещенную атрибутику.

Устроители конкурса сообщили, что демонстрация флагов в ходе выступления Мадонны не была согласована с Европейским вещательным союзом (EBU) и израильской национальной телерадиокомпанией "Кан". "Песенный конкурс "Евровидение" - неполитическое событие, что было доведено до сведения Мадонны", - сказано в релизе.
Поведение исландцев и возможные дисциплинарные меры в их отношении EBU пообещал обсудить по завершении "Евровидения".

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