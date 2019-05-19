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  19 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Король Саудовской Аравии созвал экстренную встречу лидеров арабских стран

CA-NEWS (CA) -  Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал провести в Мекке экстренный саммит стран Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива из-за обострения отношений с Ираном. Об этом сообщает SPA со ссылкой на источники в МИД.

«Хранитель двух благородных святынь направил своим братьям — лидерам арабских стран — приглашения на две экстренные встречи в Мекке 30 июня», — говорится в сообщении.

13 мая власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после предупреждения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира.

По предварительным выводам группы экспертов, к этому инциденту причастны иранские власти. Расследование нападения продолжается.

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