Король Саудовской Аравии созвал экстренную встречу лидеров арабских стран

CA-NEWS (CA) - Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал провести в Мекке экстренный саммит стран Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива из-за обострения отношений с Ираном. Об этом сообщает SPA со ссылкой на источники в МИД.

«Хранитель двух благородных святынь направил своим братьям — лидерам арабских стран — приглашения на две экстренные встречи в Мекке 30 июня», — говорится в сообщении.

13 мая власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после предупреждения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира.

По предварительным выводам группы экспертов, к этому инциденту причастны иранские власти. Расследование нападения продолжается.