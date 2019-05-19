Узбекистан получит в бессрочное пользование павильон ВДНХ

- Узбекистан, общество
- 19:24, 19 мая 2019
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CA-NEWS (UZ) - Узбекистан получит один из павильонов ВДНХ, рассказал глава российского министерства культуры России Владимир Мединский на пятом Международном форуме выпускников МГИМО в Ташкенте, стартовавшем 19 мая.
Решение принял президент России Владимир Путин. В помещении будут представлены лучшие достижения республики, отметил министр.
«Надеюсь, уже в ближайшее время он станет тем самым местом, где мы сможем встречаться с вами в Москве», — сказал российский министр.
Он также напомнил, что в 1950-х годах на территории ВДНХ построили павильон «Узбекистан». Спустя 16 лет там представили тематическую экспозицию «Советская культура». В 2016 году здание передали культурному ведомству РФ, которое решило его отреставрировать. По словам чиновника, работы уже завершаются.
Пятый Международный форум выпускников Московского государственного института международных отношений проходит в Ташкенте с 17 по 19 мая. В нем участвует 450 представителей 32 стран. Ранее на сайте Кремля опубликовали приветственную телеграмму российского президента Владимира Путина.