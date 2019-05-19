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  19 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В казахстанской рекламе высмеяли итоги голосования на проекте «Голос. Дети»

CA-NEWS (KZ) -  Казахстанская строительная компания выложила видеоролик, в котором финалист шоу «Голос. Дети» вместе со своей матерью осматривают дома, чтобы купить квартиру. Пока мать мальчика Гульмира Алибек рассматривает варианты, мальчик влюбляется в девочку на первом этаже. Далее возникает двусмысленный диалог, пишет fedpress.ru.

Казахстанская строительная компания выложила видеоролик, в котором финалист шоу «Голос. Дети» вместе со своей матерью осматривают дома, чтобы купить квартиру. Пока мать мальчика Гульмира Алибек рассматривает варианты, мальчик влюбляется в девочку на первом этаже. Далее возникает двусмысленный диалог.

– А можно купить квартиру на первом? – Нет, к сожалению на первом все уже продано. Есть на втором. – Эх, опять…

Позже мать мальчика заявила, что не разглядела двойной смысл в рекламе. Об этом информирует «Газета.RU».

«Только начали понимать, когда увидели сам ролик», – заявила женщина.

Напомним, на Первом канале разгорелся скандал в связи с нечестной победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой. В пользу девочки накрутили голоса. Спустя некоторое время результаты аннулировали.

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