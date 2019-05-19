В Египте бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом: есть пострадавшие

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва бомбы у нового музея рядом с пирамидами в Гизе. Среди пострадавших в основном иностранные туристы, передает BBC.

Взрывное устройство сработало, когда автобус проезжал мимо ограды музея.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщает, что пострадали граждане ЮАР и Египта.

Это второй случай за последние шесть месяцев, когда жертвами атак в Египте становятся туристы.





