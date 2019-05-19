РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Египте бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом: есть пострадавшие

CA-NEWS (CA) -  По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва бомбы у нового музея рядом с пирамидами в Гизе. Среди пострадавших в основном иностранные туристы, передает BBC.

Взрывное устройство сработало, когда автобус проезжал мимо ограды музея.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщает, что пострадали граждане ЮАР и Египта.

Это второй случай за последние шесть месяцев, когда жертвами атак в Египте становятся туристы.



print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×