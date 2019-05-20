РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Граждан Казахстана среди пострадавших при взрыве туристического автобуса в Египте нет
Предыстория: В Египте бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом: есть пострадавшие

CA-NEWS (KZ) -  19 мая в районе Гиза г.Каир при взрыве подложенного на проезжую часть дороги самодельного взрывного устройства подорвался туристический автобус и несколько легковых автомобилей. В результате взрыва пострадали иностранные туристы и местные жители.

Согласно предварительной информации МВД Арабской Республики Египет, предоставленной казахстанским дипломатам, среди пострадавших граждан Казахстана нет, передает МИД РК.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×