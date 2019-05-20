Граждан Казахстана среди пострадавших при взрыве туристического автобуса в Египте нет

CA-NEWS (KZ) - 19 мая в районе Гиза г.Каир при взрыве подложенного на проезжую часть дороги самодельного взрывного устройства подорвался туристический автобус и несколько легковых автомобилей. В результате взрыва пострадали иностранные туристы и местные жители.

Согласно предварительной информации МВД Арабской Республики Египет, предоставленной казахстанским дипломатам, среди пострадавших граждан Казахстана нет, передает МИД РК.