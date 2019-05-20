В Душанбе прошло совещание глав МИД Диалога «Центральная Азия+Япония»

CA-NEWS (TJ) - 18 мая в Душанбе под председательством Таджикистана прошло седьмое совещание министров иностранных дел Диалога «Центральная Азиа+Япония», сообщает CA-News со ссылкой на МИД РТ.

В работе седьмой встречи Диалога приняли участие министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Японии и заместитель министра Туркменистана.

В рамках встречи состоялись три сессии на нижеследующие темы:

Практическое сотрудничество стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония» в сфере туризма; Сотрудничество стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония» в сферах торговли, инвестиций и развития; Региональная безопасность и региональное сотрудничество в Центральной Азии.

В завершение, главами делегаций стран-участниц Диалога был подписан итоговый документ «Совместное заявление 7-го Совещания министров иностранных дел Диалога «Центральная Азиа+Япония».