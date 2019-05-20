В Ташкенте открылся Международный форум выпускников МГИМО

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 19 мая состоялось торжественное открытие V Международного форума выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО), сообщило ИА "Жахон".

На мероприятие прибыли представители авторитетных политических, научных, деловых и культурных кругов 32 стран из числа выпускников данного вуза, отечественные и зарубежные эксперты.

Приветственное послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева участникам форума зачитал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Перед участниками форума выступили министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, член совета директоров Евразийского банка, член Попечительского совета МГИМО Фаттох Шодиев и заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.

В рамках открытия форума состоялась презентация развития МГИМО.

Во второй половине дня состоятся пленарные сессии, на которых будут рассмотрены актуальные вопросы современного общественно-политического и социально-экономического развития. Спикерами станут ведущие эксперты и практики из Узбекистана, России, стран Европы и Азии – руководители международных организаций, государственных ведомств, представители образовательных структур, бизнеса и мира культуры.

Участники форума посетили город Самарканд, познакомились с достопримечательностями столицы Узбекистана и приняли участие в экспертной дискуссии в Университете мировой экономики и дипломатии.

В рамках форума также развернута экспозиция последних изданий МГИМО, выставка о современной жизни университета.