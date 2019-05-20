В колонии Таджикистана сторонники ИГ устроили бунт: есть погибшие

CA-NEWS (TJ) - Министерство юстиции Таджикистана сообщает, что вечером 19 мая в 20:30 в колонии строгого режима №3 в Вахдате, более известной как «Кирпичная зона», произошел бунт заключенных.

"30 особо опасных осуждённых террористической организации «Исламское государство», содержащиеся в исправительной колонии №3/2 г.Вахдат главного управления исполнений уголовных наказаний министерства юстиции, вооружившись ножами и режущими предметами взяли в заложники и убили 3 сотрудников исправительного учреждения, намереваясь совершить побег из тюрьмы",- говорится в пресс-релизе ведомства.

На просьбы сотрудников исправительного учреждения о прекращении беспорядков и соблюдении законности ответили категорическим отказом и требовали немедленного освобождения. В процессе переговоров, возник вооруженный конфликт между самими осуждёнными, которые оказали сопротивление с ножами и другими острыми предметами, ранив несколько сотрудников охраны учреждения.

В результате принятия со стороны администрации неотложных законных мер по наведению внутреннего порядка колонии, среди особо опасных мятежников имеются жертвы. В настоящее время ситуация нормализована и находится под полным контролем, сообщает минюст РТ.

По данному происшествию продолжаются следственные действия, по результатам которых будет сообщено дополнительно.

В колонии строгого режима «Кирпичная» содержатся примерно 1500 заключенных, большую часть которых составляют политические, или по выражению властей, «партийные», в том числе члены запрещенных в Таджикистане групп, как Хизб-ут-Тахрир, ПИВТ, салафиты, сообщает сайт Ахбор.

Из известных лиц в «Кирпичной» отбывают срок Киёмиддин Гозиев, Абдусаттор Самадов, Абдукаххор Давлатов, Киёмиддин Авазов, Максуд Ибрагимов и бывший министр промышленности Таджикистана Зайд Саидов.

Напомним, 8 ноября 2018 года, бунт заключенных произошел в колонии строгого режима в Худжанде. Тогда, по официальной информации, погиб 21 заключенный. Были убиты двое сотрудников колонии, пять охранников получили тяжелые ранения.