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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Михаил Гусман предложил дать Ташкенту статус «Город-герой тыла»

CA-NEWS (UZ) -  Во время выступления перед выпускниками МГИМО в Ташкенте 18 мая заместитель главы информационного агентства ТАСС Михаил Гусман предложил дать столице Узбекистана звание «Город-герой тыла». Он рассказал, что во время Великой Отечественной эвакуация сотен тысяч людей производилась именно в этот город, сообщает upl.uz.

По уточнению Михаила Гусмана, вклад городов-героев в завершение войны необходимо признавать достойно. Ташкент и Баку определенно заслужили такого признания, уверен эксперт. Он надеется, что эта идея будет тепло встречена народом России и Узбекистана.

Замглавы ТАСС напомнил собравшимся, что в сороковых годах столица Узбекистана приютила не менее миллиона эвакуированных жителей других республик СССР. Раненые солдаты проходили лечение в 113 госпиталях, построенных на территории Ташкента, а столь необходимые для военной техники ГСМ большей частью производились в этом городе.

По мнению профессора, узбекская столица сыграла особенную роль в отечественной истории. Также он отметил символичность того, что юбилейный форум выпускников МГИМО состоялся спустя 10 дней после 9 мая именно в Ташкенте.

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