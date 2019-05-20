На улице Душанбе произошёл пожар, пострадали шесть прохожих

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 18 мая в 18:50 вечера на повороте Аэропорта по ул. А. Дониш произошёл пожар. "Проверка установила что из-за проливных дождей в электрических кабелях находящихся под дорожным асфальтом произошло замыкание электропроводок в параллельных колодцах магистрального газопровода в результате чего возникло возгорание", - сообщили в пресс-службе МВД Таджикистана.

"В настоящее время пожар полностью потушен жилые дома и граждане не пострадали", - отмечается на сайте МВД.

По данным же сайта Ахбор, после пожара задержаны четыре человека.

"По сообщению МВД, работники "Васл-Саноат”, которые занимались очисткой 25-тонной газовой цистерны на складе гостницы "Хилтон”, по приказу директора вылили остатки жидкого газа в канализационную трубу, что стало причиной пожара, в котором получили ранения 6 прохожих", - отмечает издание.