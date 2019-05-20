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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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29 заключенных погибли в ходе бунта в колонии Таджикистана
Предыстория: В колонии Таджикистана сторонники ИГ устроили бунт: есть погибшие

CA-NEWS (TJ) -  Три охранника и 29 заключенных были убиты в ходе бунта, произошедшего ночью в воскресенье, 19 мая, в колонии строгого режима города Вахдат в 15 километрах юго-восточнее Душанбе, сообщил РИА Новости замминистра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров.

"В ходе бунта были убиты три надзирателя колонии и 29 заключенных, причем с восемью из них заключенные расправились сами", - сказал он.

Данная колония находится в ведении главного управления исполнения наказаний (ГУИН) министерства юстиции Таджикистана, в ней содержатся порядка 1500 заключенных.

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