29 заключенных погибли в ходе бунта в колонии Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Три охранника и 29 заключенных были убиты в ходе бунта, произошедшего ночью в воскресенье, 19 мая, в колонии строгого режима города Вахдат в 15 километрах юго-восточнее Душанбе, сообщил РИА Новости замминистра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров.

"В ходе бунта были убиты три надзирателя колонии и 29 заключенных, причем с восемью из них заключенные расправились сами", - сказал он.

Данная колония находится в ведении главного управления исполнения наказаний (ГУИН) министерства юстиции Таджикистана, в ней содержатся порядка 1500 заключенных.