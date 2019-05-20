В Монголии прошел международный "Улан-Баторский марафон-2019"

CA-NEWS (MNG) - 18 мая в Монголии прошёл международный “Улан-баторский марафон-2019”, в котором приняли участие более 30 тыс. спортсменов и любителей из 30 стран, передает Монцамэ.

К участию в забеге на дистанции (42 километра) и (21 километра) допускались хорошо подготовленные спортсмены старше 18 лет, на дистанциях 10 и 5 километров могли бежать все желающие старше 12 лет. Был также специальный маршрут протяжённостью 1500 метров, предназначенный для семейного бега и людей с ограниченными возможностями.

По традиции старт марафону дал мэр столицы Сайнбуянгийн Амарсайхан.

В категории профессиональных атлетов среди мужчин победил кенийский бегун Корос Кеннет, а среди женщин в данной категории первое место заняла монголка, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Баярцогтын Мунхзаяа.

Этот ежегодный марафон приурочен к 380-летию образования столицы Монголии.