Имамы в мечетях Туркменистана проклинают врагов президента, - СМИ

CA-NEWS (TM) - В мечетях Ашхабада, на проповедях во время пятничной молитвы имамы призывают граждан любить президента Гурбангулы Бердымухамедова, просить у бога для него здоровья и долгих лет. К этим призывам, которые звучали и раньше, теперь добавилось проклятие в адрес врагов президента. Об этом сообщают корреспонденты, участвовавшие в пятничной молитве, передает Азатлык.

«Имам помолился Богу, чтобы он дал президенту крепкого здоровья и долгих лет жизни, чтобы сберёг его от всех бед и несчастий и чтобы покарал всех его врагов и недругов», - рассказал корреспондент.

Мечети в этот день были полны людьми и большинство пришедших на пятничную молитву выразили недовольство тем, что власти используют религиозный обряд в качестве инструмента государственной пропаганды.