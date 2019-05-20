Google ограничит использование системы Android компанией Huawei, - СМИ
- Азия и мир, новости компаний
- 11:03, 20 мая 2019
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CA-NEWS (CA) - Alphabet Inc. (Google) отключит производителя телефонов Huawei от некоторых обновлений операционной системы Android, сообщает Reuters.
Новые смартфоны, выпущенные компанией, также потеряют доступ к магазину приложений Google и самим приложениям, таким как Gmail, говорится в сообщении.
Какие именно сервисы перестанут функционировать, все еще обсуждается в Google, сообщает агентство со ссылкой на источник.
Huawei по-прежнему может использовать версию операционной системы Android, доступную по лицензии с открытым исходным кодом.
Как сообщают СМИ, 15 мая министерство торговли США решило внести Huawei в черный список за «деятельность, противоречащую национальной безопасности США».