Google ограничит использование системы Android компанией Huawei, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Alphabet Inc. (Google) отключит производителя телефонов Huawei от некоторых обновлений операционной системы Android, сообщает Reuters.

Новые смартфоны, выпущенные компанией, также потеряют доступ к магазину приложений Google и самим приложениям, таким как Gmail, говорится в сообщении.

Какие именно сервисы перестанут функционировать, все еще обсуждается в Google, сообщает агентство со ссылкой на источник.

Huawei по-прежнему может использовать версию операционной системы Android, доступную по лицензии с открытым исходным кодом.

Как сообщают СМИ, 15 мая министерство торговли США решило внести Huawei в черный список за «деятельность, противоречащую национальной безопасности США».