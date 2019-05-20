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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане обнаружено новое месторождение природного газа

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане обнаружено новое месторождение природного газа, сообщает госинформагентство ТДХ.

Корпорацией «Türkmengeologiýa» на площади Таджибай, расположенной на территории Чарджевского района Лебапской области, завершено бурение скважины глубиной 2 тысячи 400 метров, где получен приток природного газа без серы. Об этом президенту Гурбангулы Бердымухамедову доложил вице-премьер Мыратгелди Мередов во время заседания кабмина 17 мая.

В настоящее время научно-исследовательским институтом государственного концерна «Türkmengaz» выполняется подсчёт запасов нового месторождения.

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