В Туркменистане обнаружено новое месторождение природного газа

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане обнаружено новое месторождение природного газа, сообщает госинформагентство ТДХ.

Корпорацией «Türkmengeologiýa» на площади Таджибай, расположенной на территории Чарджевского района Лебапской области, завершено бурение скважины глубиной 2 тысячи 400 метров, где получен приток природного газа без серы. Об этом президенту Гурбангулы Бердымухамедову доложил вице-премьер Мыратгелди Мередов во время заседания кабмина 17 мая.

В настоящее время научно-исследовательским институтом государственного концерна «Türkmengaz» выполняется подсчёт запасов нового месторождения.