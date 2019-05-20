Глава МИД Монголии посетит Чехию с официальным визитом

Министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар по приглашению своего чешского коллеги Томаша Петршичека совершит официальный визит в Чехию, сообщает Монцамэ со ссылкой на пресс-службу МИД Монголии.

В ходе визита Цогтбаатар нанесет визит вежливости премьер-министру страны и двум спикерам парламента, проведет встречи с министрами сельского хозяйства, промышленности и торговли. Стороны также подпишут ряд документов о двусторонних отношениях и сотрудничестве.