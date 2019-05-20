В Ереване сторонники Пашиняна блокируют входы в суды (видео)

CA-NEWS (CA) - 20 мая с 08:30 утра по местному времени граждане Армении по призыву премьер-министра республики Никола Пашиняна начали блокироваты входы в здания судов, передает panarmenian.

Перекрыт вход также в Конституционный суд.

После принятого 18 мая решения суда общей юрисдикции об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи под поручительство лидеров непризнанной Нагорно- Карабахской республики Пашинян 19 мая анонсировал начало «второго этапа революции» и призвал граждан с 8:30 следующего дня блокировать входы и выходы во всех судах страны.

Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением в связи со сложившейся внутриполитической ситуацией в стране и призывом Пашиняна.

"То, что в Армении, демократические процессы необратимы, не должно вызывать сомнений ни в стране, ни за ее пределами. По Конституции Республики Армения, власть принадлежит народу. Следовательно, ветви власти РА - законодательная, исполнительная и судебная - должны отображать совокупную волю народа Армении и служить своим конституционным целям.

Поэтому призываю всех граждан Армении, независимо от занимаемого общественного и политического положения и должности, сохранять покой и спокойствие, соблюдать Конституцию и законы. В данный момент пребывая с рабочим визитом за рубежом, нахожусь в постоянной связи с соответствующими государственными органами", - сказал президент страны.