Военнослужащие Узбекистана продут обучение в Академии ВС Белоруссии

CA-NEWS (UZ) - С 15 по 18 мая делегация Узбекистана, во главе с заместителем министра обороны по вооружению и оснащению полковником Ойбеком Исмаиловым приняли участие на IX международной выставке вооружения и военной техники «Milex-2019» и VIII международной конференции по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности.

На выставке было показана продукция военного назначения предприятий разных государств, сообщила пресс-службы Минобороны РУз.

В ходе визита делегация Узбекистана встретилась с председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Р. Головченко и заместителем министра обороны Республики Беларусь по вооружению генерал-майором С. Симоненко. По результатам, переговоров были достигнуты договоренности по обучению военнослужащих командного инженерно-технического состава армии Узбекистана в Академии Вооруженных Сил Республики Беларусь и организация технического обеспечения на стратегическом уровне в системе министерств обороны двух государств. Также стороны обсудили войсковой ремонт вооружения и военной техники в подразделениях.

Также, Узбекистан обсудил перспективы взаимовыгодного сотрудничества с представителями 558-го Авиационного ремонтного завода, ОАО «140-го Ремонтного завода» и ОАО «Агат» системы управления Республики Беларусь.