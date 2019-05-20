РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Военнослужащие Узбекистана продут обучение в Академии ВС Белоруссии

CA-NEWS (UZ) -  С 15 по 18 мая делегация Узбекистана, во главе с заместителем министра обороны по вооружению и оснащению полковником Ойбеком Исмаиловым приняли участие на IX международной выставке вооружения и военной техники «Milex-2019» и VIII международной конференции по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности.

На выставке было показана продукция военного назначения предприятий разных государств, сообщила пресс-службы Минобороны РУз.

В ходе визита делегация Узбекистана встретилась с председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Р. Головченко и заместителем министра обороны Республики Беларусь по вооружению генерал-майором С. Симоненко. По результатам, переговоров были достигнуты договоренности по обучению военнослужащих командного инженерно-технического состава армии Узбекистана в Академии Вооруженных Сил Республики Беларусь и организация технического обеспечения на стратегическом уровне в системе министерств обороны двух государств. Также стороны обсудили войсковой ремонт вооружения и военной техники в подразделениях.

Также, Узбекистан обсудил перспективы взаимовыгодного сотрудничества с представителями 558-го Авиационного ремонтного завода, ОАО «140-го Ремонтного завода» и ОАО «Агат» системы управления Республики Беларусь.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×