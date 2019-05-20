Сокращение пчёл грозит катастрофическими последствиями для будущего нашего продовольствия - ФАО

пчеловодство в таджикистане

CA-NEWS (CA) - Исчезновение опылителей может означать потерю ряда наиболее полезных продуктов, жизненно необходимых для здорового рациона питания человека, отмечается в пресс-релизе представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Бишкеке, распространённом накануне, 19 мая.



В один из самых медоносных районов Испании пришел май, но Хулио Солана Муньос охвачен тревогой. Он, пчеловод в третьем поколении, видит, что близ городка, где он живет, цветов в полях гораздо меньше, чем даже год назад. Его пчелиные рои тоже гибнут. В последние годы смертность среди его пчел достигла почти 35%.

Пчелы играют важнейшую роль в экономике Фуэнлабрада-де-лос-Монтес, родного города Муньоса. Мед отсюда известен как один из лучших в Европе, а в здешнем регионе производится почти 10% всего меда в Испании. Но пчелы не менее важны и в остальных регионах мира: три культуры из четырех на нашей планете, плоды или семена которых идут в пищу человека, зависят, как минимум отчасти, от таких опылителей, как пчелы.

«Пчелы — это жизнь, — говорит Муньос. — Без них не существовало бы большинства привычных нам продовольственных культур».

В Фуэнлабрада-де-лос-Монтес, как и везде, пчелам грозит опасность. В настоящее время уровень вымирания вида от 100 — до 1 000 раз выше обычного из-за воздействия человека. Насекомые, судя по всему, составят основную часть будущей потери биоразнообразия и опасность исчезновения грозит 40% беспозвоночных опылителей, особенно пчелам и бабочкам.

Изменения в землепользовании, интенсивное земледелие, монокультуры и пестициды — все это нарушает природную среду обитания опылителей и ведет к ее деградации. Глобализация также способствует распространению вредителей и болезней, представляющих особую опасность для самих опылителей. Кроме того, экстремальные погодные условия, связанные с изменением климата, препятствуют опылению из-за рассинхронизации спроса (от цветущих растений) и предложения со стороны провайдеров услуги (многочисленных и разнообразных популяций опылителей).

Сокращение популяций опылителей грозит катастрофическими последствиями для будущего нашего продовольствия. Их отсутствие ставит под угрозу три четверти сельскохозяйственных культур в мире, зависящих, по крайней мере частично от опыления, включая яблоки, авокадо, груши и тыквы. Улучшение опыления будет способствовать не только предотвращению катастрофы: при условии более совершенного управления опыление поможет повысить урожайность и качество сельскохозяйственных культур.

В качестве признания важнейшей роли опылителей в производстве продовольствия и продовольственной безопасности ФАО содействует распространению благоприятной для опылителей практики в сельскохозяйственном управлении. Так, например, ФАО оказывает техническую помощь странам в ряде вопросов — от вывода пчелиных маток до искусственного оплодотворения и устойчивых решений в производстве меда и экспортной деятельности. Также ФАО координирует Международную инициативу по опылителям, в рамках которой отслеживается снижение популяции опылителей, изыскиваются решения и создаются возможности для управления опылением в интересах устойчивого ведения сельского хозяйства.

Фермеры могут содействовать повышению численности и разнообразия и улучшению здоровья опылителей, добиваясь того, чтобы в их хозяйствах всегда были пища и прибежище для них.

Везде, не только в Фуэнлабрада-де-лос-Монтес, защита таких опылителей, как пчелы, помогает сохранять биоразнообразие и динамичные экосистемы, а также защищать сельскохозяйственные культуры и средства к существованию, столь необходимые для будущего без голода.