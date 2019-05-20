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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Заместителем министра обороны Афганистана впервые стала женщина

CA-NEWS (CA) -  Мунира Юсуфзада, которая до недавнего времени занимала должность директора по координации программ по культурным, политическим и социальным вопросам в канцелярии администрации президента, назначена заместителем министра обороны, передает АфТАГ.

Источники Khaama Press в министерстве обороны подтвердили, что Юсуфзада была назначена заместителем министра обороны по учебным делам.

Ранее она занимала должность заместителя губернатора Кабула, представителя Независимого директората местного самоуправления и на некоторых других высоких государственных должностях.

Новости о назначении Юсуфзада заместителем министра обороны появились поздно вечером в субботу, что вызвало неоднозначную реакцию среди населения, в основном в социальных сетях.
Отвечая на критику в отношении назначения первой женщины заместителем министра обороны, пресс-секретарь президента Хуссейн Муртазави заявил, что аналогичные критические замечания были также высказаны, когда Хусан Джалил была назначена заместителем министра внутренних дел.

В заявлении, размещенном в своем аккаунте Facebook, Муртазави сказал, что суждения некоторых мужчин в социальных сетях аналогичны суждениям яростных людей, которые линчевали Фархунду ( женщину, необоснованно обвиненную в осквернении Корана – АфТАГ).

Муртазави также добавил, что женщины работают на руководящих должностях в сфере безопасности и обороны в других частях мира, и афганские женщины также успешно руководят различными учреждениями.

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