Заместителем министра обороны Афганистана впервые стала женщина

CA-NEWS (CA) - Мунира Юсуфзада, которая до недавнего времени занимала должность директора по координации программ по культурным, политическим и социальным вопросам в канцелярии администрации президента, назначена заместителем министра обороны, передает АфТАГ.

Источники Khaama Press в министерстве обороны подтвердили, что Юсуфзада была назначена заместителем министра обороны по учебным делам.

Ранее она занимала должность заместителя губернатора Кабула, представителя Независимого директората местного самоуправления и на некоторых других высоких государственных должностях.

Новости о назначении Юсуфзада заместителем министра обороны появились поздно вечером в субботу, что вызвало неоднозначную реакцию среди населения, в основном в социальных сетях.

Отвечая на критику в отношении назначения первой женщины заместителем министра обороны, пресс-секретарь президента Хуссейн Муртазави заявил, что аналогичные критические замечания были также высказаны, когда Хусан Джалил была назначена заместителем министра внутренних дел.

В заявлении, размещенном в своем аккаунте Facebook, Муртазави сказал, что суждения некоторых мужчин в социальных сетях аналогичны суждениям яростных людей, которые линчевали Фархунду ( женщину, необоснованно обвиненную в осквернении Корана – АфТАГ).

Муртазави также добавил, что женщины работают на руководящих должностях в сфере безопасности и обороны в других частях мира, и афганские женщины также успешно руководят различными учреждениями.