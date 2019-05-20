Казахстан вносит важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в регионе

CA-NEWS (KZ) - Казахстан добился огромных успехов в укреплении продовольственной безопасности в стране и в регионе в целом. Об этом заявил заместитель Регионального представителя ФАО в Европе и Центральной Азии Набил Ганджи. Он отметил, что на протяжении более десяти лет общая доля недоедающих в Казахстане составляет менее пяти процентов населения, передает служба новостей ООН.



Представитель ФАО выступил на экономическом форуме в Казахстане. В конференции приняли участие представители почти 100 стран мира. Одна из сессий была посвящена преодолению проблем, связанных с голодом и недоеданием.

«Казахстан, взявший курс на обеспечение продовольственной безопасности в регионе Центральной Азии и инициировавший создание Исламской организации по продовольственной безопасности со штаб-квартирой в Нур-Султане, уже стал одним из государств-лидеров в этой важной сфере», - сказал представитель ФАО.

Набил Ганджи подчеркнул, что Казахстан является основным производителем и экспортером зерна и муки в Центральной Азии и, таким образом, вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в регионе. Страна активно участвует в деятельности Евразийского экономического союза.

«Страны с переходной экономикой, в число которых входит Казахстан, являются хорошим примером в усилиях по развитию сельского хозяйства…», - сказал Ганджи. Эти усилия, по его словам, должны служить примером и могут быть адаптированы для применения в других странах региона.