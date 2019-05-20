На торгах товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключены 63 сделки

CA-NEWS (TM) - За неделю на торгах государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 63 сделки. Общая сумма сделок превысила $184 миллиона 714 тысяч, передает Turkmenportal.

За иностранную валюту предприниматели из Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Мальты, Грузии, Афганистана и других стран закупили автобензин, гидроочищенное дизельное топливо, авиационный керосин, мазут топочный малосернистый, произведённые на туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из России, Швейцарии, Узбекистана и других стран приобрели полиэтилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы, а представители деловых кругов Румынии и Турции – карбамид (ГК «Туркменхимия» и ОАО «Туркменсенагат экспорт-импорт»).

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, ткань и пряжа хлопчатобумажные. Страны-покупатели: Россия, Турция, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Пакистан, Афганистан.

За манатные средства бизнесмены из России, Великобритании, Канады, ОАЭ, Турции, Казахстана, Пакистана закупили ткань и пряжу хлопчатобумажные на общую сумму более 15 миллионов 947 тысяч манатов (более $4,5 млн).

На внутренний рынок отечественные предприниматели приобрели хлопок-волокно на сумму свыше $392 тыс (более 1 миллиона 377 тысяч манатов).