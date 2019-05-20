Семью из пяти человек в Самарканде убили с целью грабежа, преступники похитили $2600 - генпрокуратура

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CA-NEWS (UZ) - Как сообщалось ранее в Кушрабатском районе Самаркандской области была убита семья, включая троих детей. Тела убитых были найдены в автомобиле Дамас.

Генеральная прокуратура сообщила, что преступление было раскрыто. По данным следствия, четверо безработных, проживающие в этом районе, в ночь на 15 мая текущего года, в целях незаконного обогащения тайно проникли в жилище покойного А.Х., воспользовавшись тем, что все члены семьи А.Х. спят, несколько раз ударив их в области головы и лицевой части, принесенными с собой металлическими прутами, умышленно убили их и похитили 22 млн. сум ($2600) и телефон Samsung Galaxy A8, принадлежащий покойному Ж.И.

После этого, с целью скрытия преступления, они загрузили трупы в автомобиль марки “Дамас”, принадлежащий покойному Ж.И., а затем оставили машину в поле, на территории села “Бокичигатой” схода граждан “Дустлик” Кушрабадского района.

Факт совершения преступления подозреваемыми Г.Т., Ж.У., Ш.Э. и Х.Н., полностью подтверждается их признательными показаниями, результатами следственных действий по проверке показаний подозреваемых на месте происшествия, приобщенными в качестве вещественных доказательств орудиями преступления в виде 4 металлических прутов, телефонным аппаратом марки “Samsung Galaxy A8”, принадлежащим покойному Ж.И., денежными средствами, принадлежащими покойным, одеждой подозреваемых со следами преступления, которая была на них при совершении преступления и совокупностью других доказательств.

Следственные действия продолжаются.