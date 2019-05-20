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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Итоги «Евровидения-2019» могут отменить из-за скандала с победителем
Дункан Лоуренс
Дункан Лоуренс

CA-NEWS (CA) -  Итоги международного песенного конкурса Евровидение могут аннулировать из-за скандала в сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса, передает РИА Новости.

Пользователи соцсетей обнаружили, что песня победителя конкурса Arcade уже была опубликована на YouTube в 2017 году. Однако, согласно правилам Евровидения, песни участников должны быть коммерчески выпущены не раньше 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

После того, как в апреле на это обратил внимание портал Wiwibloggs, а следом за ним – и зарубежные СМИ, ряд пользователей интернета призвал пересмотреть результаты Евровидения-2019.

Тем не менее накануне финала песенного конкурса продюсер Лоуренса рассказал газете Algemeen Dagblad, что работа над композицией велась в течение двух лет. К ней написали несколько версий и аранжировок.

Финал Евровидения-2019 состоялся в Тель-Авиве 18 мая. За титул победителя конкурса боролись представители 26 стран. Россию в этом году вновь представлял Сергей Лазарев, который, как и в 2016 году, занял третье место. Второе место досталось итальянцу Мамуду, выступившему с композицией Soldi.

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