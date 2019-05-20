РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия лидирует в мире по количеству подростков

CA-NEWS (MNG) -  По состоянию на конец 2018 года население в Монголии составляло 3,2 миллиона человек, почти 40% из которых люди моложе 18 лет. Более четверти её жителей сейчас - дети в возрасте младше 14 лет. Монголия лидирует в мире по количеству подростков, передает khadlan.mn.

Например, только 13% граждан Японии, которая, как известно, имеет старейшее в мире население, младше 15 лет. А в Монголии 33,7% населения – граждане в возрасте до 34 лет, что составляет самый высокий процент граждан этой возрастной категории в Азии. Таким образом, каждый третий монгол моложе 35 лет.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×