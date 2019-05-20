Монголия лидирует в мире по количеству подростков

CA-NEWS (MNG) - По состоянию на конец 2018 года население в Монголии составляло 3,2 миллиона человек, почти 40% из которых люди моложе 18 лет. Более четверти её жителей сейчас - дети в возрасте младше 14 лет. Монголия лидирует в мире по количеству подростков, передает khadlan.mn.

Например, только 13% граждан Японии, которая, как известно, имеет старейшее в мире население, младше 15 лет. А в Монголии 33,7% населения – граждане в возрасте до 34 лет, что составляет самый высокий процент граждан этой возрастной категории в Азии. Таким образом, каждый третий монгол моложе 35 лет.