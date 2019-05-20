Bloomberg: еще четыре компании помимо Google приостановили работу с Huawei

CA-NEWS (CA) - Крупные американские корпорации приостанавливают поставки своих продуктов и программного обеспечения китайской телекоммуникационной компании Huawei, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, в числе этих компаний — Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. Все они уведомили своих сотрудников, что не будут осуществлять поставки Huawei до получения уведомления от властей США, передает "Ъ".

Ранее бизнес-контакты с Huawei приостановила Google. Поводом для прерывания сотрудничества с китайской компанией стало ее внесение в черный список Минторга США. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп подписал указ, объявив режим «национального ЧП» в связи с угрозами информационным технологиям.