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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Намангане состоялось открытие совместных учений армий Узбекистана и Беларуси

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 19 мая, на полигоне “Гурумсарай” Восточного военного округа состоялось торжественное открытие совместных учений “Боевое содружество-2019” военнослужащих специальных подразделений армий Узбекистана и Беларуси, сообщила пресс-служба Минобороны РУз.

В мероприятии приняли участие офицеры центрального аппарата Министерства обороны Республики Узбекистан, командующий войсками Восточного военного округа полковник Лутфулло Бузруков, хоким Папского района, военнослужащие Узбекистана и Беларуси, а также представители государственных и общественных организаций.

"Впервые нахожусь в вашей стране, но был наслышан о древней истории Узбекистана, известных всему миру памятниках истории и дружелюбном народе, проводимых в последнее время масштабных реформах, – говорит один из представителей Беларуси младший сержант Павел Тюрин. – Я искренне рад возможности посетить солнечный Узбекистан. Нас тепло встретили здесь, с присущим узбекскому народу традиционным гостеприимством. Могу с уверенностью сказать, что эти учения “Боевое содружество-2019” ценны для нас всех не только тем, что мы еще раз проверим в деле свои навыки и умения, но и обменом опытом с военнослужащими армии Узбекистана".

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