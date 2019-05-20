Традиционный фестиваль цветов пройдет в Намангане

CA-NEWS (UZ) - 26 мая - 1 июня в Намангане состоится Фестиваль цветов (FlowersFestival – 2019), который откроется праздничным «Парадом цветов» на центральных улицах города.

Как сообщили в посольстве Узбекистана в Бишкеке, гостями фестиваля станут представители дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Узбекистане, предприниматели, туристы и все те, кто любит красоту природы и окружающего мира.

Помимо праздничного парада, программа мероприятия предусматривает посещение Центра цветоводства, где будет представлена возможность познакомиться с цветоводческой деятельностью в регионе, и исторического музея под открытым небом «Ахсикент» в Туракурганском районе.

Фестиваль уже нашел своих поклонников и сумел стать общественным достоянием. Кроме того, он является хорошей площадкой для демонстрации туристического и экономического потенциала Наманганской области, отметили в дипломатическом ведомстве страны.