РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Традиционный фестиваль цветов пройдет в Намангане

CA-NEWS (UZ) -  26 мая - 1 июня в Намангане состоится Фестиваль цветов (FlowersFestival – 2019), который откроется праздничным «Парадом цветов» на центральных улицах города.

Как сообщили в посольстве Узбекистана в Бишкеке, гостями фестиваля станут представители дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Узбекистане, предприниматели, туристы и все те, кто любит красоту природы и окружающего мира.

Помимо праздничного парада, программа мероприятия предусматривает посещение Центра цветоводства, где будет представлена возможность познакомиться с цветоводческой деятельностью в регионе, и исторического музея под открытым небом «Ахсикент» в Туракурганском районе.

Фестиваль уже нашел своих поклонников и сумел стать общественным достоянием. Кроме того, он является хорошей площадкой для демонстрации туристического и экономического потенциала Наманганской области, отметили в дипломатическом ведомстве страны.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×