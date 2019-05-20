Нигматулин обсудил в Бишкеке с парламентариями стран ОДКБ вопросы безопасности

CA-NEWS (KZ) - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел в Бишкеке ряд двусторонних встреч с парламентариями стран ОДКБ, передает пресс-служба Сената.

Парламентская делегация во главе со спикером палаты принимает участие в выездном заседании парламентской пссамблеи ОДКБ. Среди тем, обсужденных с коллегами из Армении, Беларуси и России, - взаимодействие в рамках Организации в целях укрепления мира и безопасности, а также перспективы на будущее.

Активно развивать межпарламентский диалог договорился Нурлан Нигматулин с Председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном.

Это первая встреча парламентариев, которая подтвердила взаимную заинтерсованность в наращивании всестороннего сотрудничества.

Говоря в целом о казахстанско-армянских отношениях, Председатель Мажилиса отметил важность использования потенциала ЕАЭС, в котором Армения председательствует в этом году.

Председатель Национального собрания Армении подтвердил свое участие в IVсовещании спикеров парламентов стран Европы и Азии: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», которое состоится 23-24 сентября т.г. в Нур-Султане. Проведение парламентского форума приурочено к 25-летию евразийской идеи Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева.

О важности предстоящего в сентябре обсуждения речь шла и на встрече Нурлана Нигматулина с Председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко.

Собеседники констатировали интенсивное развитие двусторонних отношений, в основе которых взаимопонимание и дружба. При этом Спикер Палаты представителей парламента Беларуси подчеркнул успехи нашей страны в реализации инициатив Первого Президента Казахстана, в т.ч., в вопросах развития малого и среднего бизнеса, ГЧП, цифровизации и других сферах.

В ходе переговоров Председателя Мажилиса и Спикера Государственной Думы России Вячеслава Володина отмечена насыщенная в этом году парламентская повестка.

Н.Нигматулин и В.Володин обсудили ход подготовки к предстоящему парламентскому форуму. Как отметил Нурлан Нигматулин, свое участие уже подтвердили 48 стран, среди которых 40 – на уровне руководителей парламентов, 16 международных и парламентских организаций.

Спикер Государственной Думы отметил беспрецедентное количество стран, проявивших внимание к парламентскому форуму в столице Казахстана. По словам В.Володина, это говорит о том, что этот формат сегодня достаточно эффективен и это одна из самых популярных форм обсуждения вопросов на уровне спикеров парламентов.

Сегодня же Председатель Мажилиса примет участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.