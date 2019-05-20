Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

CA-NEWS (CA) - 20 мая глава Конституционного суда Украины объявила о вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.

Владимир Зеленский принял присягу на верность народу Украины. Присяга была принята по традиции, клятвой и рукоположением на Пересопницкое Евангелие.

На инаугурации присутствуют более 50 иностранных делегаций, передает gazeta.ua.

США на инаугурации представляет делегация в составе 5 высокопоставленных чиновников во главе с министром энергетики. Европейский союз - вице-президентом Европейской комиссии. НАТО - помощником генерального секретаря Отдела по политическим вопросам и политике безопасности.

На церемонии присутствуют экс-президент ФРГ, министр по вопросам Европы из Франции, министр по делам содружества и ООН в МИД Великобритании, глава МИД Польши, министр обороны Канады, президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, вице-президент Турции, премьер-министр Молдовы, вице-премьеры Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии, председатель сената Чехии, глава парламента Азербайджана, заместитель председателя Сената Казахстана.

На инаугурацию приглашены все президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко. Кроме бывшего президента, которого лишили этого статуса, Виктора Януковича.