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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Германия обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования и культуры

CA-NEWS (MNG) -  17 мая в Улан-Баторе прошло консультативное совещание по вопросам культуры и образования между Монголией и Германией. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере образования и культуры, в частности о создании франко-германского культурного института в Улан-Баторе, сообщает Монцамэ.

Рассмотрены также вопросы, касающиеся признания свидетельства о среднем образовании Монголии соответствующим органом Германии. Ознакомившись с системой среднего образования Монголии, германская сторона согласилась оказать необходимую поддержку.

Совещание проходило под председательством вице-министра образования Монголии Г. Ганбаяра и директора по культурным связям с Австралией и странами Африки, Азии, Тихоокеанского региона и Латинской Америки федерального министерства иностранных дел Штефаном Бухвальдом.

Стороны обменялись мнениями по обновлению и подписанию соглашения о культурном сотрудничестве, заключенного в 1997 году между правительствами двух стран и рассмотрели ход выполнения действующего соглашения.

Помимо сотрудничества в области культуры и образования, было также предложено провести совместную подготовку монгольских и германских спортсменов по дзюдо, футболу и стрельбе.

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