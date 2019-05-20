В Монголии из-за метелей закрываются автотрассы

CA-NEWS (MNG) - Министр дорожно-транспортного развития Монголии Бямбасурэнгийн Энх-Амгалан издал указ об ограничении поездок по автомагистралям, связывающим Улан-Батор с несколькими провинциями, из-за сильного ветра и метелей, передает Asia-Russia Daily со ссылкой на местные СМИ.

"Сильнейшие метели охватили южные, центральные и восточные регионы Монголии с прошедшей пятницы, что привело к опасным условиям вождения по скользким дорогам из-за нулевой видимости. Ввиду этого автомобильные дороги, связывающие Улан-Батор и такие монгольские провинции, как Умнеговь, Дундговь, Говь-Сумбэр, Хэнтий, Сухэ-Батор, Дорноговь и Дорнод будут перекрыты до конца этой недели", - отмечается в официальном сообщении.

С начала мая на большей части территории Монголии погода была крайне неустойчивой. Четыре скотовода в провинции Умнеговь и два пастуха в области Уверхангай погибли в результате переохлаждения во время сильной метели на прошедшей неделе.

Как сообщает институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии, сильный порывистый ветер и мокрый снег будут наблюдаться во многих районах страны до конца месяца.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии призвало население страны принять дополнительные меры предосторожности на время резкого похолодания и метелей.