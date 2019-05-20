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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады и призвал уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны
Продолжение: Глава СБУ и министр обороны Украины подали заявление об отставкеПредыстория: Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

CA-NEWS (CA) -  20 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, а затем объявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов через два месяца.

Новый президент также призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины, генпрокурора и главу минобороны.

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