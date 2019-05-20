Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады и призвал уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны
- Азия и мир, политика
- 13:54, 20 мая 2019
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|Продолжение: Глава СБУ и министр обороны Украины подали заявление об отставке
|Предыстория: Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
CA-NEWS (CA) - 20 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, а затем объявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов через два месяца.
Новый президент также призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины, генпрокурора и главу минобороны.
Владимир Зеленский распустил Верховную Раду Украины. pic.twitter.com/pXWBJ6cRLF— Рустем Адагамов (@adagamov) 20 мая 2019 г.