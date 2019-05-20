Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады и призвал уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны

CA-NEWS (CA) - 20 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, а затем объявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов через два месяца.

Новый президент также призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины, генпрокурора и главу минобороны.