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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане с начала текущего года произведена сельхозпродукция на сумму свыше $201 млн

CA-NEWS (TJ) -  Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в Таджикистане, с начала текущего года составил свыше $201,5 млн, что превышает объем производства аналогичного периода 2018 года на 9,5% в сопоставимых ценах, сообщает Авеста.

Темпы производственного роста в сферах растениеводства и животноводства составили 30,3% и 8,1% соответственно.

За отчетный период во всех категориях хозяйств произведено более 1,6 тыс тонн картофеля, 57,5 тыс тонн овощей и другое.

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