В Петербурге на улице неизвестные порезали четырех граждан Узбекистана

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CA-NEWS (UZ) - Четверо приезжих из Узбекистана получили ножевые ранения во время драки у в Петербурге.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», конфликт вспыхнул 19 мая около 23 часов у дома 27 между приезжими из Узбекистана и людьми, подъехавшими на автомобилях Ravon и Chevrolet. Ссора возникла в кафе, затем драка переместилась на улицу. Четыре человека остались лежать, истекая кровью, а злоумышленники скрылись.

По госномерам иномарок было установлено, что одной владеет петербуржец, уроженец Дагестана, второй - житель Москвы родом с Кавказа.

Наиболее тяжелые ранения получили братья 32-х и 33-х лет. Они госпитализированы в тяжелом состоянии с ранами шеи, бедра и живота. Ранения рук получили двое 23-летних участников потасовки. Их после оказания медицинской помощи отпустили домой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.