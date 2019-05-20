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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге на улице неизвестные порезали четырех граждан Узбекистана
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CA-NEWS (UZ) -  Четверо приезжих из Узбекистана получили ножевые ранения во время драки у в Петербурге.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», конфликт вспыхнул 19 мая около 23 часов у дома 27 между приезжими из Узбекистана и людьми, подъехавшими на автомобилях Ravon и Chevrolet. Ссора возникла в кафе, затем драка переместилась на улицу. Четыре человека остались лежать, истекая кровью, а злоумышленники скрылись.

По госномерам иномарок было установлено, что одной владеет петербуржец, уроженец Дагестана, второй - житель Москвы родом с Кавказа.

Наиболее тяжелые ранения получили братья 32-х и 33-х лет. Они госпитализированы в тяжелом состоянии с ранами шеи, бедра и живота. Ранения рук получили двое 23-летних участников потасовки. Их после оказания медицинской помощи отпустили домой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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