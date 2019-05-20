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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Зеленский предложил правительству Украины уйти в отставку

CA-NEWS (CA) -  Президент Украиный Владимир Зеленский призвал членов кабинета министров уйти в отставку. Об этом он сказал во время своего выступления с трибуны парламента, передает gazeta.ua.

"Позвольте мне процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем. Правительство и есть нашей проблемой". Не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Это неправда. Можете. Вы можете взять лист, ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Думаю, люди это оценят", - сказал Зеленский.

Согласно действующему законодательству Украины, президент не может отправить правительство, которое контролируется парламентом, в отставку. Правительство уходит в отставку лишь в случае отставки премьер-министра либо после выражения недоверия ему Верховной радой.

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