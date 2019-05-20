Миссия наблюдателей от СНГ начала работу на внеочередных президентских выборах в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - 20 мая в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан объявили количество наблюдателей от СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С сегодняшнего дня Миссия по наблюдению за выборами Президента РК от СНГ приступила к своей работе. У нас создан штаб Миссии, и с сегодняшнего дня мы ведем работу по подготовке нашей Миссии, выполнению ее функциональных обязанностей по наблюдению за ходом подготовки и проведения выборов Президента РК на внеочередных президентских выборах», - сказал председателей Исполкома СНГ Виктор Гуминский на брифинге в ЦИК.

Он отметил, что Миссия получила официальное приглашение от Министерства иностранных дел РК.

«В связи с этим у нас была развернута соответствующая работа. Предполагается, что в составе Миссии от СНГ будет порядка 300 наблюдателей», - подчеркнул спикер.

Наблюдатели Миссии от СНГ имеют большой опыт работы в наблюдении за выборами в Казахстане, в том числе и по выборам Президента РК. За предыдущими двумя избирательными кампаниями в 2015-2016 годах приняли участие более 700 наблюдателей Миссии от СНГ.