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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первый в Центральной Азии киномобиль приехал в Ташкент

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкент приехал первый в Центральной Азии инновационный киномобиль, пишет пресс-служба Госкомтуризма. Передвижной кинотеатр расположился на так называемом местном Бродвее, одной из самый оживленных улиц в самом центре города.

Как сообщили местные СМИ, киномобиль представляет собой автомобиль MAN с прицепом. За полчаса этот прицеп раздвигается в ширину на 6 метров, превращаясь в зал кинотеатра, способный вместить 80 зрителей.

Мобильный кинотеатр оснащен современным техническим оборудованием от ведущих мировых производителей. Здесь установлена звуковая система Dolby 5+1, а фильмы можно смотреть в форматах 2D и 3D. Кроме того, «Киномобиль» имеет встроенную систему отопления и вентиляции, что позволяет с комфортом смотреть фильмы в любую погоду.

Мобильный кинотеатр пробудет в Ташкенте до 28 мая, а затем вновь отправится путешествовать по областям республики.

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