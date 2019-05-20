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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Число безработных в Монголии сократилось на 4,1%

CA-NEWS (MNG) -  По данным организаций по трудовой занятости Монголии, число ищущих работу к концу апреля 2019 года составило 33 тыс. Против соответствующего периода прошлого года это число сократилось на 952 человек, то есть на 4,1%, а против предыдущего месяца - на 717 человек (на 3,3 %), сообщает Монцамэ.

Более 30% безработных зарегистрированы в Улан-Баторе, 23,4% - в зоне Хангая, 18,8% - в западной, 16,2% - в центральной и 10,6% - в восточной части страны.

Всего 1,2% зарегистрированных безработных имеет степени магистра/доктора, 29,6 % - степень бакалавра или же диплом о высшем образовании, 4.8% - среднее специальное образование, 7,2% - техническое или профобразование, 47,6% - полное среднее образование и 2,4% - начальное образование.

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