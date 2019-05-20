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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ООН приветствовали эвакуацию граждан Казахстана из Сирии и Ирака

CA-NEWS (KZ) -  Эксперт ООН приветствовала репатриацию 231 гражданина Казахстана, находившихся в зонах конфликта в Сирии и Ираке, и призвала другие страны последовать этому примеру, передает служба новостей ООН.

По сообщениям СМИ, с 7 по 9 мая власти Казахстана провели гуманитарную операцию по эвакуации своих граждан, главным образом – детей, которые предположительно отправились или были отправлены в Сирию и Ирак для того, чтобы присоединиться к ИГИЛ.

«Руководство Казахстана продемонстрировало, что эвакуация женщин и детей вполне осуществима, и другие государства должны поступить также, это их обязанность», – заявила Фионнуала Ни Аолейн, Спецдокладчик ООН по вопросу соблюдения прав человека в ходе борьбы с терроризмом.

Тем не менее, правозащитница, посетившая страну с восьмидневным визитом, подчеркнула, что законы Казахстана, касающиеся терроризма и экстремизма, часто используются против неправительственных организацией, а также религиозных меньшинств.

«Использование законов об экстремизме против политических организаций и критиков власти вызывает обеспокоенность, эта практика отвлекает власти от важной работы по борьбе с реальной террористической угрозой», – сказала эксперт.

Она, в частности, отметила отсутствие прозрачности в ходе расследований и судебных слушаний по делам о терроризме и экстремизме.

Спецдокладчик также обеспокоена методами «перевоспитания» заключенных. «Учитывая, что, согласно национальному законодательству, понятие экстремизма может толковаться достаточно широко, попытки перевоспитания людей, основанные на их религиозной и политической принадлежности, противоречат принципу соблюдения базовых прав человека», – сказала Ни Аолейн. Она призвала власти Казахстана пересмотреть законодательство в области терроризма.

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