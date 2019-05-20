Производство полиэтиленовых пакетов в Казахстане за год выросло на 63%

CA-NEWS (KZ) - За январь–апрель 2019 года компании РК выпустили резиновых и пластмассовых изделий на 67,3 млрд тг — на 16,4% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Основное производство в секторе сконцентрировано в трёх ключевых регионах: Алматы (17,9% от РК, 12 млрд тг, +40,4% за год), Нур-Султане (15,6% от РК, 10,5 млрд тг, +30,9% год-к-году) и Алматинской области (15,4% от РК, 10,3 млрд тг; −7,3% за год), сообщает energyprom.kz.



Среди крупных производителей Южной столицы выпуском пластмассовых листов, камер для шин и профилей занимаются, к примеру, ТОО «Казахстанская Нефтехимическая Компания КЕМИКАЛ», ТОО «Status Plast» и т. д. В столице же выпускает резинотехнические изделия ТОО «Казахстанский трубный завод». В Алматинской области работают такие крупные компании по производству пластмассовых изделий, как ТОО «Penoplex (Пеноплэкс) РК», ТОО «Plast Invest Production» и прочие.

В натуральном выражении наблюдается рост производства пластмассовых плит, листов и плёнки (на 15% за год), пластиковых дверей и окон (на 9,4%), предметов домашнего обихода из пластмасс (на 11,6%) и — наиболее заметно — полиэтиленовых пакетов и сумок (сразу на 63,3%).

В то же время Министерство энергетики Казахстана рассматривает вопрос поэтапного запрета реализации полиэтиленовых пакетов малой ёмкости в точках розничной торговли. Инициатива связана с вредом, наносимым этой продукцией окружающей среде и здоровью человека. Ограничение, а затем и полный запрет на пластиковые пакеты в стране будут введены после всесторонней и детальной проработки вопроса.

На первом этапе предполагается запрет на бесплатную реализацию полиэтиленовых пакетов. На данном этапе должна проводиться широкая агитация среди населения о вреде полиэтиленовых пакетов для окружающей среды и здоровья населения. Также должен быть решён вопрос стимулирования производства альтернативной экологичной упаковки. На втором этапе предусмотрен полный запрет на реализацию полиэтиленовых пакетов на территории страны.

Кроме того, в этом году в республики реализован ряд проектов, способствующих улучшению экологии. В январе 2019 года в селе Баскудук запущена станция сортировки отходов мощностью 50 тысяч тонн в год.

По данным на 2018 год, количество предприятий, занимающихся раздельным сбором, сортировкой и переработкой твёрдых бытовых отходов в Казахстане выросло со 115 до 150. В 51 населённом пункте внедрён раздельный сбор, в 30 населённых пунктах введена сортировка ТБО. Доля переработки твердых бытовых отходов по стране выросла с 9% в 2017 году до 11,5% в этом году.