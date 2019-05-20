В Иране трех писателей приговорили к длительным срокам

Иранские писатели Реза Хандан Махабади, Бакташ Абтин и Кайван Баджан.

CA-NEWS (CA) - Суд в Иране приговорил трех писателей к шести годам тюрьмы каждого, по обвинению в совершении преступлений против национальной безопасности. По сообщениям, Реза Хандан Махабади, Бакташ Абтин и Кайван Баджан признаны виновными в «антигосударственной пропаганде» и в попытке «подрыва национальной безопасности», передает Азатлык.

Все трое осуждённых являются членами ассоциации писателей Ирана. Организация испытывает давление со стороны властей, которые вызывают ее членов, угрожают или заключают их в тюрьмы.

Отмечается, что власти не представили убедительных доказательств в поддержку обвинений.

Судебный процесс по их делу, прошел в конце апреля.