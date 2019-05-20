В Иране трех писателей приговорили к длительным срокам
- Азия и мир, общество
- 15:34, 20 мая 2019
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Иранские писатели Реза Хандан Махабади, Бакташ Абтин и Кайван Баджан.
CA-NEWS (CA) - Суд в Иране приговорил трех писателей к шести годам тюрьмы каждого, по обвинению в совершении преступлений против национальной безопасности. По сообщениям, Реза Хандан Махабади, Бакташ Абтин и Кайван Баджан признаны виновными в «антигосударственной пропаганде» и в попытке «подрыва национальной безопасности», передает Азатлык.
Все трое осуждённых являются членами ассоциации писателей Ирана. Организация испытывает давление со стороны властей, которые вызывают ее членов, угрожают или заключают их в тюрьмы.
Отмечается, что власти не представили убедительных доказательств в поддержку обвинений.
Судебный процесс по их делу, прошел в конце апреля.