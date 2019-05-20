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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Компания Socar увеличит добычу нефти в Кашкадарье

CA-NEWS (UZ) -  АО «Узбекнефтегаз» и подразделением Socar – НИПИ «Нефтегаз» в рамках 23-й Международной выставки и конференции OGU-2019 было подписано соглашение о увеличении добычи нефти в Кашкадарье, сообщает пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

Документ определяет основные условия сотрудничества по увеличению добычи углеводородов на месторождениях Гарбий Ташли и Шаркий Ташли, Шимолий Шуртан и Гармистон Республики Узбекистан с применением передовых методов и технологий компании «Socar ».

Стоит отметить, что это первый подобный проект АО «Узбекнефтегаз» с азербайджанской «Socar ». Договоренности о совместной его реализации были достигнуты на Международной выставке и конференции «Нефть и газ Узбекистана OGU -2018». Был подписан Меморандум о взаимопонимании, который стал основой для налаживания тесного партнерства с мировой нефтегазовой компанией.

Развитие сотрудничества двух компаний позволит увеличить добычу углеводородов
в Узбекистане и скажется на повышении социально-экономического развития Кашкадарьинской области, отметили в Минэнерго.

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