В больнице Сеула скончался второй студент из Узбекистана, получивший ожоги во время пожара

CA-NEWS (UZ) - По информации посольства Узбекистана в Республике Корея, 19 мая 2019 года в сеульском госпитале «Ханиль» скончался студент, гражданин Узбекистана Мутал Юлдашев, получивший тяжелые ожоги 9 мая в ходе пожара в квартире.

"В настоящее время предпринимаются меры по оказанию помощи для отправки тела в Узбекистан в сопровождении отца Мухтара Юлдашева и брата Фархода Юлдашева, ранее прибывших в г.Сеул", - сообщила пресс-служба МИДа республики.

Напомним, пожар случился 9 мая в квартире в Сеуле, где находились студенты из Узбекистана 22-летний Мутал Юлдашев и 21-летний Фаррух Муминов. В результате пожара Муминов Ф. скончался на месте. Юлдашев Мутал был доставлен в госпиталь.