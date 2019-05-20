РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В больнице Сеула скончался второй студент из Узбекистана, получивший ожоги во время пожара

CA-NEWS (UZ) -  По информации посольства Узбекистана в Республике Корея, 19 мая 2019 года в сеульском госпитале «Ханиль» скончался студент, гражданин Узбекистана Мутал Юлдашев, получивший тяжелые ожоги 9 мая в ходе пожара в квартире.

"В настоящее время предпринимаются меры по оказанию помощи для отправки тела в Узбекистан в сопровождении отца Мухтара Юлдашева и брата Фархода Юлдашева, ранее прибывших в г.Сеул", - сообщила пресс-служба МИДа республики.

Напомним, пожар случился 9 мая в квартире в Сеуле, где находились студенты из Узбекистана 22-летний Мутал Юлдашев и 21-летний Фаррух Муминов. В результате пожара Муминов Ф. скончался на месте. Юлдашев Мутал был доставлен в госпиталь.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×