РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Курбон Хакимзода избран председателем Федерации футбола Хатлонской области
Курбон Хакимзода
Курбон Хакимзода

CA-NEWS (TJ) -  17 мая в Таджикистане в Бохтаре, прошла отчетно-выборная конференция федерации футбола Хатлонской области, в результате которой председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода был избран новым председателем ФФХО, передает пресс-служба федерации футбола РТ.

Выступая на конференции, Хакимзода поблагодарил делегатов за доверие и сказал, что приложит все силы для реализации поставленных задач на посту председателя ФФХО.

Первым заместителем председателя ФФХО стал Исроил Шарипов, а заместителем председателя - Бахром Иноятзода. Кроме того, выбран новый состав исполнительного комитета.

В работе конференции приняли участие вице-президент федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов и руководитель администрации ФФТ Шавкат Ахмедов.

ffkhatlon16

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×