Курбон Хакимзода избран председателем Федерации футбола Хатлонской области

Курбон Хакимзода

CA-NEWS (TJ) - 17 мая в Таджикистане в Бохтаре, прошла отчетно-выборная конференция федерации футбола Хатлонской области, в результате которой председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода был избран новым председателем ФФХО, передает пресс-служба федерации футбола РТ.

Выступая на конференции, Хакимзода поблагодарил делегатов за доверие и сказал, что приложит все силы для реализации поставленных задач на посту председателя ФФХО.

Первым заместителем председателя ФФХО стал Исроил Шарипов, а заместителем председателя - Бахром Иноятзода. Кроме того, выбран новый состав исполнительного комитета.

В работе конференции приняли участие вице-президент федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов и руководитель администрации ФФТ Шавкат Ахмедов.