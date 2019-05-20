Курбон Хакимзода избран председателем Федерации футбола Хатлонской области
- Таджикистан, спорт
- 16:18, 20 мая 2019
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Курбон Хакимзода
CA-NEWS (TJ) - 17 мая в Таджикистане в Бохтаре, прошла отчетно-выборная конференция федерации футбола Хатлонской области, в результате которой председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода был избран новым председателем ФФХО, передает пресс-служба федерации футбола РТ.
Выступая на конференции, Хакимзода поблагодарил делегатов за доверие и сказал, что приложит все силы для реализации поставленных задач на посту председателя ФФХО.
Первым заместителем председателя ФФХО стал Исроил Шарипов, а заместителем председателя - Бахром Иноятзода. Кроме того, выбран новый состав исполнительного комитета.
В работе конференции приняли участие вице-президент федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов и руководитель администрации ФФТ Шавкат Ахмедов.