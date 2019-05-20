В Нур-Султане демонтируют незаконные рекламные баннеры и вывески

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане проходит общегородская акция «Чистота языка – дело общее для всех», передает официальный сайт столичного акимата.

Сегодня в ходе заседания в городском акимате заместитель акима столицы Ерлан Каналимов рассказал о том, что с начала года в городе было демонтировано порядка 800 незаконных рекламных объектов.

«Сейчас в каждом районе сформированы рабочие группы. Согласно специальному графику ежедневно в каждом районе мы проводим мероприятия по демонтажу незаконной рекламы. В столице продолжается акция «Чистота языка – дело общее для всех». В рамках акции мы дали более 250 юридических консультаций. Недавно на проспекте Тауелсiздiк убрали незаконно установленный билборд длиной более 200 метров. С начала года рабочие группы ликвидировали 137 рекламных объектов в районе Алматы, более 400 – в районе Байконыр, 15 – в районе Есиль и 247 – в районе Сарыарка. Работа в данном направлении будет продолжена», – сообщил Ерлан Каналимов.

В этой связи аким столицы Бахыт Султанов дал поручения районным акиматам и соответствующим структурам усилить данную работу.